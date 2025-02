Vita e utilità dei pipistrelli. Escursione e conferenza

Appuntamento speciale quello organizzato dal Parco della Maremma in collaborazione con il Museo di Storia naturale della Maremma per domani dal titolo "Ali silenziose: i pipistrelli al Parco della Maremma". Un evento dedicato alla scoperta di questi preziosi e affascinanti abitanti dell’ecosistema, che trovano, nella riserva naturale grossetana, un habitat particolare. L’iniziativa prevede un’esperienza sul campo, con una breve passeggiata fino alla Grotta della Caprarecce per scoprire il loro ambiente e conoscere le loro abitudini, e un momento di approfondimento scientifico nell’Auditorium del centro visite.

"I pipistrelli rappresentano un gruppo di specie molto variegato e di grande interesse scientifico e conservazionistico – spiega Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma –. Sono macchine perfette, ma molto fragili che risentono direttamente dei cambiamenti climatici e della perdita di habitat. Per questo motivo abbiamo voluto commissionare e finanziare una campagna di monitoraggio per misurane lo stato di salute e mappare le specie presenti all’interno dell’area protetta".

Domani ritrovo alle 14 al Centro visite dell’Alberese e camminata, accompagnati da guide esperte, fino alla Grotta della Caprarecce; alle 16, ritorno al Centro visite per la conferenza. I ricercatori Gianna Dondini e Simone Vergari presenteranno i risultati di alcune ricerche svolte all’interno del Parco. Per informazioni [email protected]