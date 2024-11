Violenza di genere nei racconti degli uomini

Doppio appuntamento sabato per affrontare il tema della violenza sulle donne ascoltando le storie di uomini violenti. La mattina a Bagno di Gavorrano, alle 10, nella Casa del Popolo, e nel pomeriggio a Orbetello, alle 16.30, nella sala della Croce Rossa in via Gioberti, si terrà il seminario "Come ascoltare gli uomini?" a cura del professor Andrea Bernetti (nella foto), psicoterapeuta, consulente della Commissione parlamentare sui femminicidi, fondatore e presidente dell’Aps Centro Prima, uno dei primi centri aperti in Italia per uomini maltrattanti.

"Conoscere per capire e per prevenire – dice Bernetti –, ascoltare storie che fanno emergere la cultura, la psicologia e i meccanismi relazionali che portano alla violenza, ma anche i percorsi possibili per cambiare, per essere liberi dalla violenza".

A Orbetello interverrà anche la vice sindaca Chiara Piccini, riportando la sua lunga esperienza in un centro antiviolenza.

Gli appuntamenti sono organizzati dalla sezione soci Coop Colline Maremmane e della sezione soci Coop Costa d’Argento, impegnate in questi giorni a sostenere "Il silenzio parla", la campagna nazionale di Coop contro la violenza di genere che quest’anno dà voce anche agli uomini. Dall’inizio di novembre in tutti i punti vendita Coop si trovano pacchi di pasta con la confezione di colore bianco, la scritta "Basta" e un QRcode che rimanda al podcast composto da sei storie raccontate da uomini, vittime anch’essi in quanto figli, padri, amici di donne. Tutte storie vere, raccolte dalle operatrici del numero di telefono nazionale antiviolenza 1522, gestito dall’associazione Differenza Donna, partner della campagna Coop.