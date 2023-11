Violenza contro le donne. Bandiere listate a lutto ed eventi in tutta la provincia

Nella giornata di ieri, e anche in quella di oggi, il Comune e la Provincia di Grosseto hanno aderito all’invito del governatore della Toscana, Eugenio Giani e così le bandiere istituzionali del Municipio e di Palazzo Aldobrandeschi sono state listate a lutto per ricordare il dramma di tutte le donne che hanno perso la vita per mano di un uomo. Oggi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Molti gli appuntamenti in programma a Grosseto e in provincia. Alle 17.30, in piazza Dante Alighieri a Grosseto, davanti al Palazzo della Provincia, sarà inaugurata la mostra "Geometrie senza tempo" dedicata alle donne vittime di violenza e realizzata da La Casa di Hilde. Il Centro Anti Violenza "Tutto è Vita" ha in programma oggi un corso gratuito alle 16.30 nella sala Eden di Grosseto. L’evento, dedicato a esplorare le dinamiche delle relazioni distruttive, vedrà la partecipazione dello scrittore Damiano Lazzarano. Tra i protagonisti di oggi anche Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Grosseto che organizza per un apposito gazebo nel cuore della città. Dalle 16.30 alle 19.30 in corso Carducci, i dirigenti comunali e provinciali, assieme alla senatrice Simona Petrucci incontreranno la cittadinanza per sensibilizzare la popolazione su questa tematica. Alle 16 in piazza Dante "Facciamo rumonre", sit-in contro la violenza di genere. Alle 16.30 il Teatro Studio, in collaborazione con Cgil-Spi, prende parte alla giornata odierna con un reading al centro di promozione sociale Roberto Ciabatti. Alle 21 al Teatro degli Industri l’assessorato alla Cultura con i Teatri di Grosseto e la collaborazione dell’artista Simone Ciampi, ideatore del progetto culturale Meta-Forme - le Forme della metamorfosi, promuovono l’evento "Per riflettere insieme". Il Comune di Gavorrano, la Commissione Pari Opportunità, l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la Proloco locale, hanno organizzato un evento ricco di dialogo, confronto e scambi di idee. La sensibilità nei confronti del tema protagonista della giornata odierna è trasversale e coinvolge anche le associazioni di categoria. Ci sono anche Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto, tra i 184 testimonial della nuova campagna nazionale del Terziario Donna Confcommercio per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. A Pitigliano, oggi alle 15.30 all’ex Chiesina di San Michele si terrà l’iniziativa "La donne partigiane", a cura di Franco Dominici, al termine flash mob "Siamo tutte sul filo". Da Pitigliano a Campagnatico, questa sera alle 21.15 nella sala ex teatro Rossi di Campagnatico laProloco ha organizzato lo spettacolo teatro-canzone omaggio a Gaber "Una razza in estinzione" con la regia del cantautore maremmano bube. Due appuntamenti anche a Castiglione della Pescaia, prima un flashmob alle 15, in piazza Orto del Lilli e alle 18 lo spettacolo "Questa donna insopportabile" all’Auditorium delle scuole medie in viale Kennedy.