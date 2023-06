Vincono Stella e Forte Filippo Emozioni per Palio e Paliotto Ecco il responso delle regate

Il Palio alla Stella, il Paliotto al Forte Filippo. Grandi emozioni per la 44esima edizione della Regata Remiera dei Quattro Forti. A partire dalla gara del Paliotto, con una bella lotta a suon di palate fino all’ultima delle sei vasche previste. Nella prima vasca si impone alla prima girata la Stella, seguita da Forte Filippo, Santa Caterina e Rocca. Al "serra" finale il Forte Filippo opera il sorpasso e taglia il traguardo al primo posto, seguito dalla Stella, mentre in terza posizione la Rocca la spunta sul Santa Caterina. Equipaggio vincente del Forte Filippo composto da Alessio Carotti, Davide Menchetti, Niccolò Chiodo, Filippo Della Monaca, Michele De Angelis. La Stella ha partecipato con Mirko Sabatini, Niccolò Fiorentini, Tommaso Pacchiarotti, Riccardo Lioi, Tommaso Trillocco (riserva Sebastiano Sabatini). Al terzo posto la Rocca con Leonardo Fusini, Samuel Albania, Giacomo Bagnoli, Tommaso Stronchi, Devinda Santhos Lakshman. In quarta posizione Santa Caterina con Giacomo Moretti, Costin Lichi Neagu, Gabriel Berti, Cristian Coli, Francesco Coli (riserva Angelica De Angelis). A seguire il Palio sulle dieci vasche. Rione da battere la Stella, che ha vinto le ultime tre edizioni e conquistato la Coppa d’Oro. Gara però meno combattuta e più secondo pronostico. La prima girata vede Forte Filippo e Stella appaiati, con la Stella che alla seconda girata acquisisce un po’ di vantaggio sui rivali. Passo gara che viene confermato anche nelle vasche successive, con la Stella che prende vantaggio aumentando il distacco sugli altri rioni. Al traguardo la Stella si aggiudica la vittoria e la quarta affermazione consecutiva, seguita da Forte Filippo, Santa Caterina e Rocca. Equipaggio della Stella, arrivato primo al traguardo con il tempo di 17’ 16’’, composto da Giorgio Stronchi, Umberto Fusini, Manuel Scotto, Matteo Astore, Gianluca Santi (riserva Alessandro Massa). Al secondo posto il Forte Filippo con Miraldo Sabatini, Alvaro Chiodo, Thomas Chiodo, Davide Banti, Valerio Capitani. In terza posizione Santa Caterina con Marco Fiorentini, Andrea Santi, Marco Mungiano, Marco Casetta, Tommaso Antongini (riserve Domenico Sabatini e Andrea Mazzella). In quarta posizione la Rocca con Matteo Bagnoli, Simone Costagliola, Fabrizio De Dominicis, Andrea Sabatini, Alfredo Scotto (riserve Roberto Coli e Francesco Ventura). Dopo i festeggiamenti e le premiazioni, la giornata si è chiusa con la tombola in piazza Roma e con il concerto di Iva Zanicchi.

Andrea Capitani