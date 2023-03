"Vincere da grandi", progetto sportivo ed educativo per una cultura della legalità in aree a rischio

Il Coni, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è un ente pubblico che si occupa dell’organizzazione e del potenziamento dell’attività sportiva. Lo sport ha, senza dubbio, un ruolo importante nella società, perché permette di socializzare, conoscere i propri interessi e talenti, accettare le sconfitte, apprezzare le vittorie, imparare il rispetto degli altri e delle regole. Oltre a ciò, praticando uno sport, si può riuscire a mantenere un fisico sano e a condurre uno stile di vita migliore. Degno di nota è, poi, il suo ruolo sociale, soprattutto nelle zone più disagiate, dove le possibilità di aggregazione sono poche. In certi casi l’attività fisica può distogliere i giovani dal prendere cattive strade per mancanza di stimoli ed interessi. A questo proposito, una delle iniziative promosse dal Coni è "Vincere da grandi". Si tratta di un progetto sportivo, educativo e sociale che diffonde la cultura della legalità in aree ad alto rischio di criminalità ed emarginazione. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni che vivono in contesti difficili. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo ed è più efficace di ogni forma di governo nell’abbattere le barriere razziali.