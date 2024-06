Quanto vale la storica villa di Torre di Lividonia all’Argentario. C’è l’asta

Porto Santo Stefano (Grosseto), 7 giugno 2024 – La villa di Torre di Lividonia all’asta, le iscrizioni sono aperte fino al 24 luglio.

L’asta della prestigiosa dimora – con annessa torre risalente alla seconda metà del ‘500 – inizierà mercoledì 24 luglio alle 15, durerà una settimana e terminerà il 31 luglio sempre alle 15.

È curata dal portale Inom Luxury Auctions, piattaforma italiana per la compravendita di immobili di lusso con il metodo delle aste. Una magione non per tutte le tasche: per partecipare occorrerà registrarsi, inserire i dati e l’offerta iniziale, che potrà essere poi incrementata con i rilanci durante l’asta.

Il valore stimato di mercato della lussuosa proprietà è di 7 milioni e 700 mila euro, mentre per l’asta non è stato fissato un prezzo di partenza minimo, ma l’offerta sarà libera.

A conferma dell’offerta, Inom richiede necessariamente di versare una caparra confirmatoria su un conto escrow (conto fiduciario con funzione di deposito) stipulato da un notaio.

Sarà poi restituita a tutti coloro che avranno partecipato alla gara ma non si saranno aggiudicati l’asta. In caso di vittoria, invece, sarà trattenuta e dedotta dall’importo.