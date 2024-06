Schianto sul Pollino. Le salme dei 2 militari sono state trasferite nei loro luoghi d’origine

Le salme di Riccardo Latino e Francesco Antonio Guglielmucci, i due militari dell’Aeronautica morti mercoledì in un incidente stradale sulla strada del Pollino a Grosseto, ieri sono stati trasferiti all’aeroporto di Gioia del Colle con un volo militare, partito nel pomeriggio dall’aeroporto Baccarini di Grosseto. L’Aeronautica militare ha così accolto la richiesta delle famiglie che hanno espresso il desiderio di seppellire i loro cari nei rispettivi luoghi natii. Il pilota di caccia Riccardo Latino tornerà a Matino, dove è cresciuto insieme alla famiglia, e Francesco Antonio Guglielmucci sarà trasferito a Matera. Nei prossimi giorni verranno celebrati i funerali. Il nullaosta al trasferimento del magistrato Nuzzo, che segue l’inchiesta, è arrivato ieri mattina. Entrambi erano in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle e si trovavano a Grosseto per effettuare dei corsi di specializzazione al 4° Stormo. Ieri in città intanto sono arrivate le famiglie dei due militari. Restano in ospedale i 5 feriti: due sono stati operati e tuttora sono in condizioni gravissime. Gli altri sono in via di miglioramento, sia quelli ricoverati a Siena che quello al Misericordia di Grosseto. Tutto il mondo istituzionale e politico si è stretto intorno all’Aeronautica militare dopo la morte dei due militari. Ieri il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha augurato "una pronta guarigione ai feriti e vicinanza alle famiglie e a tutto il corpo dell’Aeronautica militare" per il grave lutto che li ha colpiti.

Il Consiglio comunale di Grosseto ha scritto una lettera a Filippo Monti, Comandante del 4° Stormo. "La terribile notizia che abbiamo ricevuto ieri è una di quelle che non avremmo mai voluto sentire e che ci ha lasciato profondo sgomento e tristezza – scrive Fausto Turbanti, presidente del Consiglio –. In questo momento così doloroso ti esprimo tutta la nostra vicinanza, per poter superare insieme, nel miglior modo possibile, se ne esiste uno, questa immane tragedia che resterà per sempre indelebile nelle nostre menti e nei nostri cuori. Il nostro pensiero va anche alle famiglie, alle quali ci stringiamo esprimendo cordoglio per queste gravi perdite".