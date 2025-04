Teatro Moderno. Famiglia Addams e strane nozze

La stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus ritorna al Teatro Moderno con un appuntamento imperdibile: ’La famiglia Addams’, una brillante commedia musicale capace di divertire e coinvolgere pubblico di ogni età. L’appuntamento è per domani alle 21.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili online sul sito www.comunegrosseto.ticka.it o al botteghino del teatro, aperto da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

La commedia, caratterizzata dalle musiche e dai testi di Andrew Lippa, con libretto di Marshall Brickman e Rick Elice, vede la regia e la traduzione italiana di Salvatore Sito. Sul palco un cast numeroso e affiatato composto da Andrea Rodi, Barbara Corradini, Antea Galli, Pasquale Gramegna, Guido Turchi, Luca Benini, Barbara Bertoni, Luca Gallo, Alessio Zampa, Luca Mazzamurro, Leonardo Pesucci, Lara Moretto, Silvia Ghirardini, Mattia Baldacci, Riccardo Ciabò, Mattia Cavallari, Paride Scocco, Federico Bassolino, Valentina Vetrone, Tania Mantellassi, Giorgia Morana e Valentina Fabbretti.

La giovane Mercoledì Addams si innamora di Lucas, un ragazzo proveniente da una famiglia ’normale’ americana. I due desiderano sposarsi, ma confessarlo alla famiglia Addams non sarà semplice, soprattutto per l’eccentrica madre di Mercoledì. Il padre, complice della figlia, tenterà di mantenere il segreto. Un invito a cena porterà le due famiglie a conoscersi, scatenando una serata travolgente fatta di divertenti equivoci, scomode verità e segreti inconfessabili, cambiando per sempre le vite di tutti i protagonisti.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia della Corona, si avvale delle coreografie di Silvia Raschi, della direzione musicale di Rosa Sito, scene di Davide Amadei, costumi di Silvia Lumes, light design di Matteo Risi, sound design di Nicola Pacetta, video design di Simone Montella e make-up a cura di Enea Bucchi.