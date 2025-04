Molo della Pilarella, il progetto: "Servono opere di riqualificazione ma soprattutto di protezione"

MONTE ARGENTARIO

Molo della Pilarella, arriva l’atto di indirizzo per lo studio di progettazione per la protezione dalle mareggiate. Si tratta di un nuovo e preliminare passaggio in più rispetto a quanto raccontato dal sindaco Arturo Cerulli a La Nazione nel dicembre scorso, quando annunciò di voler allungare il ’Moletto’ per mettere in sicurezza il porto della Pilarella. Un proposta che, se attuata, rappresenterebbe un cambiamento epocale per tutto il water front della piazza delle Meraviglie e della banchina di via del Molo a Porto Santo Stefano, dove soprattutto in estate vengono attraccate decine di barche e diversi maxi yacht. Per vedere risultati concreti, sia in termini di prevenzione dalle mareggiate che altro, servirebbe comunque un molo di circa 200 metri, mentre il primo cittadino aveva spiegato che servirebbero milioni di euro, per i quali sarebbero necessari dei finanziamenti "privati". "L’idea", adesso, assume un carattere più concreto con il recente atto di indirizzo della giunta.

"L’area portuale della Pilarella – spiegano – è particolarmente esposta ai venti e alle mareggiate provenienti da nord e durante la stagione invernale è soggetta a inondazioni o maree eccezionali, con conseguenti danni per le attività portuali e stato di emergenza per la popolazione. Nel decennio passato le amministrazioni precedenti avevano fatto realizzare degli studi ai fini della valutazione per la messa in sicurezza dell’area, ovvero uno studio di fattibilità geologica e un progetto preliminare, oltre a un approfondimento specialistico sullo studio meteo-marino e un rilievo batimetrico. L’attuale opera di difesa dal moto ondoso, come si evince dagli studi effettuati, in caso di mareggiate provenienti dal settore di tramontana - grecale mette a rischio le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo antistante lo spazio urbano ad uso ricreativo (Piazzale dei Rioni) con la retrostante viabilità comunale, oltre a numerose attività commerciali. È dunque intenzione dell’amministrazione comunale dare indirizzo al dirigente dell’Area Progettazione Territoriale ed Urbana per l’avvio di uno studio di soluzioni progettuali ingegneristiche per la protezione dell’area portuale della Pilarella dalle future mareggiate". Non resta dunque che attendere il termine dello studio per vedere se l’allungamento del molo della Pilarella, partendo dal "Moletto", sarà dunque realizzabile o meno. Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà in visita alla comunità dell’Argentario domani. Ad accogliere il Ministro in Comune il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria alle 14,30.

Andrea Capitani