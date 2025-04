’Ndragheta, arresto a Follonica. Uno degli affiliati intercettato: "Squartato le gomme, vetrine rotte"

FOLLONICA

Abitava e lavorava nella città del Golfo da un po’ di tempo. Era arrivato forse direttamente dalla Calabria, di dove è originario, nello specifico di Cirò Marina. Cataldo Scilanga, 49 anni, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile nell’appartamento che aveva in affitto nella città del Golfo. Preso e portato in carcere, considerando che Scilanga è tra i tredici uomini di origine calabrese che sono finiti in carcere nell’ambito dell’inchiesta Boreas che si è incentrata sugli affari loschi della ’ndrina di Cariati. Una maxi operazioni che ha visto indagate venti persone, ritenute affiliate all’associazione di stampo mafioso, ndranghetistico in questo caso, che operava prevalentemente tra la Calabria e la Germania. Tra i reati contestati, a vario titolo, oltre l’associazione per delinquere, anche l’estorsione, il favoreggiamento dei latitanti, false dichiarazioni e trasferimento fraudolento di valori.

Nello specifico a Sciligato, in concorso con altri tre coindagatti, la procura di Catanzaro contesta l’estorsione perché con minacce e violenza costringeva alcuni titolari di ristoranti o negozi anche in Germania ad acquistare mandarini e altri prodotti alimentari. In altri casi vengono contestati anche danneggiamenti di auto e altre minacce, sempre per ’convincere’ le vittime ad acquistare i prodotti alimentari all’interno degli affiliati alla ’ndrina cariatese. "Ho fatto mille euro di danni ti sto dicendo a...tutte le ruote squartate...le vetrine rotte". E poi la spiegazione sempre nell’ambito della stessa intercettazione: "Perché non sta comprando più niente da lei". Tutte frasi pronunciate da Scilanga durante un colloquio intercettato con un altro affiliato.

