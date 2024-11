Vicenda staff del sindaco: "Ci siamo noi e decidiamo"

Si è riunito ieri il Consiglio comunale di Follonica che ha visto tra i punti principali all’ordine del giorno, l’approvazione della variazione di assestamento di bilancio 2024/2026, che è passata a maggioranza con i voti contrari dell’opposizione. Altro tema di rilievo è stato l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e per l’elenco annuale dei lavori del 2024, votata dalla maggioranza con l’opposizione non era presente in aula. La seduta ha registrato momenti di acceso dibattito, con la replica della minoranza sull’aumento della spesa per lo staff del sindaco, tema caldo degli ultimi giorni. "La spesa deve essere produttiva – ha detto la consigliera di opposizione, Francesca Stella –. Voglio quindi capire la resa per la città di questo importante investimento. Vi invito a dare conto della produttività e perché i cittadini dovrebbero contribuirvi. Voto fermamente contraria al bilancio per una spesa che ha utilità solo per l’immagine di chi amministra". Il sindaco Buoncristiani ha risposto con fermezza: "Noi siamo al governo di questa città – risponde il primo cittadino –. Nel limite della legge abbiamo il diritto, l’onore e la facoltà di decidere come organizzare la macchina amministrativa. Non consento alla consigliera Stella di dire oggi che questa spesa non è opportuna. Soltanto i cittadini potranno dire se questa spesa è stata opportuna o no. La vostra organizzazione è stata bocciata dalla città e noi ora ci stiamo riorganizzando per gestire questo Comune nel migliore dei modi. La legge ci dà la possibilità di istruire un ufficio di staff del sindaco entro dei parametri. Lorenzo Ferretti è assunto per 18 mesi al Comune di Follonica per uno stipendio lordo di 80.000 euro. Non è il dipendente più pagato di questo Comune".

Viola Bertaccini