Vicenda "Peep Pizzetti" Il Comune vince e chiude i conti Il Consiglio di Stato boccia il Tar

Il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna, esprime grande soddisfazione per la conclusione di un’altra questione nella vicenda legata all’area Peep Pizzetti. Già dal 2018, sia la giustizia amministrativa che quella ordinaria, avevano a più riprese confermato la legittimità delle richieste di pagamento avanzate dal Comune che, dopo il contenzioso, ha deciso di far pagare i proprietari delle case un prezzo comunque diverso da quello pattuito dalla cooperativa in fase di realizzo. Adesso, proprio in questi giorni è stata dichiarata la "perenzione" dal Consiglio di Stato dell’appello, a suo tempo proposto dalle Cooperative, avverso alla sentenza del Tar Toscana di rigetto del loro ricorso. Il giudice amministrativo ha infatti considerato concluso quest’ultimo tentativo per l’assenza di una nuova istanza di fissazione di udienza. "Possiamo finalmente mettere un’ulteriore punto fermo e iniziare a guardare avanti – ha detto il primo cittadino di Grosseto –. Nonostante gli sterili tentativi dell’opposizione di screditare per anni l’operato del centrodestra, rappresentando come colpa gli errori e le carenze ereditate dalla precedente Amministrazione, il Comune ha sempre avuto la convinzione di aver agito con trasparenza e nel rispetto delle leggi vigenti. Ha lavorato e continuerà a lavorare sempre con massima dedizione e professionalità per il bene della Città". Il sindaco Anton Francesco Vivarellli Colonna e l’Assessore Luca Agresti intendono, infine, "ringraziare l’avvocatura del Comune di Grosseto – hanno aggiunto – e l’intero staff legale, che hanno seguito la vicenda per la cura e la preziosità del lavoro svolto. Adesso dobbiamo guardare avanti".