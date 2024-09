Viaggio nel Kerala. Le foto di Pesenti raccontano l’India

"Ringrazio di cuore quanti sono stati presenti all’inaugurazione della mostra ’Incontri’ allestita nella sede di ’Spazio Libero’ di Albinia". Così l’artista orbetallana Graziella Pesenti. "Un viaggio nel cuore del Kerala, in India – dice Pesenti –. Foto di strada che raccontano il quotidiano di un popolo straordinario, la sua forza, la contemporaneità, il colore, il movimento, cristalli di tempo, e attimi di vita che rimarranno impressi per sempre in uno scatto. In ogni immagine c’è la mia anima".

La mostra resterà aperta al pubblico fino alla fine del mese di ottobre.