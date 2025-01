Viaggiare più sicuri. Bus, l’età media scende

Non sono passati inosservati. Hanno creato così tanto interesse nei cittadini che alcuni di loro sono pure saliti per poter vedere la novità. Erano i quattro nuovi pullman presentati ieri in piazza Duomo di Autolinee Toscane, che proseguiranno il rinnovamento della flotta autobus. Salgono così a 66 gli autobus arrivati, per la sola sede di Grosseto, da novembre 2021 ad oggi. Nel dettaglio si tratta di 8 tipologie tra urbani e suburbani e 58 interurbani. La flotta bus del territorio grossetano, che complessivamente oggi conta 185 veicoli, è stata dunque rinnovata di oltre il 35% nel giro di 3 anni, abbassando l’età media a 8,48 anni (erano 12,52 a novembre 2021). Attualmente sono 185 i bus in servizio per il deposito di Grosseto: 25 urbani, 8 suburbani, 1 noleggio, 151 interurbani. L’età media della flotta interurbana, che in termini numerici è quella più consistente, è ancora più bassa: ad oggi è pari a 8 anni, quando era di oltre 12 anni a novembre 2021. Tutti i veicoli di At sono dotati di telecamere interne di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza agli autisti e ai passeggeri: complessivamente sono 17mila le telecamere interne attivate su tutti i circa 2700 bus che compongono la flotta di At.

"Il trasporto pubblico locale è importante per la provincia che si estende su 4503 chilometri quadrati – dice il presidente della Provincia, Francesco Limatola –. Questi pullman nuovi vanno ad abbassare l’età media del parco mezzi rendendo più confortevole il traporto ai cittadini e sono anche all’insegna della sostenibilità e innovazione tecnologica".

"E’ importante far passare il messaggio della sicurezza – afferma l’assessore comunale Riccardo Megale –. L’autista in caso di difficoltà può azionare un pulsante che lo mette in contatto con le Forze dell’ordine che lo geolocalizzano, possono accedere anche all’audio e immagini". "Sono tutti bus di area extra urbana, li presentiamo 4 di nove in totale – dice il presidente di At, Gianni Bechelli –. Con le ultime novità abbiamo fatto in modo che il viaggio diventi sempre più gradevole e sicuro in modo da essere più competitivo con i mezzi privati. Tutti i nostri bus hanno sistemi di tutela, sarà un elemento di deterrenza rispetto ad atti vandalici e di violenza". Gli autobus presentati sono tutti motorizzati Euro 6.

Maria Vittoria Gaviano