Viabilità a Porto Ercole: "Sì alla chiusura in estate"

I residenti a Porto Ercole sono favorevoli alla chiusura della circolazione all’interno del paese in estate per i non autorizzati. E con il lungomare chiuso al traffico nelle ore serali. È quanto emerso dalla riunione di lunedì sera della Consulta dei cittadini, tenuta nella delegazione comunale. Un incontro al quale erano presente anche il sindaco Arturo Cerulli e gli assessori.

La circolazione stradale di Porto Ercole, soprattutto per il periodo estivo, è stata al centro del dibattito, assieme alle prime rassicurazioni da parte dell’amministrazione su alcune opere che riguardano il paese, come la sistemazione del campo sportivo e dei giardinetti. Ma anche massima attenzione verso aree come Cala Galera ed ex Cirio. La consulta, presieduta da Giovanni Nieto, si è mostrata favorevole alle modifiche da apportare alla viabilità.

"Per il periodo pasquale ed estivo chiudere il paese ai non autorizzati sarebbe una buona cosa – sottolinea Nieto –. Utilizzando i parcheggi fuori dal paese e le navette può giovarne tutto il paese. C’è poi la questione del Lungomare Andrea Doria, che potrebbe diventare come via del Molo a Porto Santo Stefano, dove la scorsa estate era chiuso il traffico nelle ore serali. Un esperimento che si è rivelato positivo e che potrebbe essere portato anche a Porto Ercole".

Da istituire anche delle nuove Ztl in piazza Santa Barbara e in piazza Indipendenza. "In estate ci sono situazioni che necessitano di essere risolte – analizza Nieto –. Capita spesso di vedere auto che accedono e parcheggiano dentro queste due piazze, una cosa inconcepibile. Abbiamo quindi chiesto di istituire Ztl e mettere delle telecamere per fare in modo che i furbetti non vadano a parcheggiare in quelle due piazzette".

Non c’è però solo la viabilità su strada tra i punti toccati dalla consulta. "Ci sono due percorsi pedonali che vanno valorizzati – sostiene il presidente del comitato –. Sto parlando di quello che dalla chiesina di Sant’Erasmo arriva fino al piazzale della Rocca, passando su tutto il lato esterno. Lì bisogna pulire dalla vegetazione e mettere tutto in sicurezza per rendere fruibile il passaggio in una bella passeggiata con una vista magnifica. Così come lo è quella che da via Filippo II arriva a Cala Galera".

Questo e altri temi verranno poi toccati nella prossima riunione del comitato, che si terrà lunedì 27 novembre alle 18 nei locali della delegazione comunale di Porto Ercole.

Andrea Capitani