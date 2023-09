1"L’Aperitivo parla Inglese" con Valeria Fabbroni. L’appuntamento è per oggi al "Loft" in via Mazzini a Grosseto con "Tornando a casa, il viaggio di un operatore umanitario". Valeria è un architetto di professione, 20 anni nel settore, poi tornata a Grosseto.

Ora professore universitario, consulente Adb e fondatrice di Wawe. "L’Aperitivo parla Inglese" per scambiare qualche parola, anche in inglese è una kermesse aperta a tutti senza prenotazione e senza sovrapprezzo per la partecipazione.

Per qualsiasi informazione sarà possibile telefonare al numero 320 - 9616302.