Via libera alle navette estive. Studio per un dissalatore

Tornano le navette estive per le spiagge dell’Argentario. E sul promontorio potrebbe essere realizzato un dissalatore. Il consiglio comunale di ieri ha visto la variazione al documento unico di programmazione per il piano triennale di beni e servizi, inserendo il servizio bus navetta per spiagge e per i serali, al costo di 228mila euro. Annunciata anche l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati e luminosi a led nei centri abitati, al costo di 240mila euro finanziati con l’avanzo derivante dai parcometri. L’intervento prevede 11 attraversamenti a Porto S.Stefano e Porto Ercole. Oltre al finanziamento con mutuo di ulteriori 500mila euro per l’asfaltatura della strada Panoramica per il 2025, che porterà alla convenzione con la Regione per la realizzazione dell’opera. Il totale dei lavori per la chiusura dell’anello stradale panoramico vedrà un costo di circa 1 milione e 900mila euro. Ufficializzate inoltre le dimissioni del vicepresidente dell’azienda speciale Argentario Mobilità e Ambiente Cecilia Costagliola. Al suo posto è stato nominato Massimo Sabatini di Porto Ercole. Il sindaco ha anche annunciato nuovi delegati: Eleopoldo Bartolini sarà incaricato allo studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di dissalazione sul territorio comunale. Altra delega a Luigi Scotto, che avrà la razionalizzazione e lo snellimento del processo di lavoro nell’area tecnica comunale. Approvato il regolamento per la gestione del mercato ittico all’ingrosso e della produzione dei prodotti della pesca di mare di Monte Argentario. Era emersa la necessità di allineare il regolamento alle diverse modalità di gestione dei mercati del pesce sul mercato nazionale, che deve essere gestito anche attraverso aste telematiche.

A.C.