Via libera ai lavori per l’illuminazione

Il Consiglio comunale di Orbetello ha approvato una variazione di bilancio di 180mila euro per la realizzazione dell’illuminazione pubblica degli attraversamenti pedonali lungo le Mura di Ponente e Levante, così come accaduto a Neghelli. Il progetto intende quindi alzare i livelli di sicurezza per i pedoni ma anche per migliorare l’illuminazione in generale.

Il consiglio comunale, inoltre, ha dato via libera ai contributi economici per le associazioni sportive e del mondo del volontariato locale. "Contributi che avranno una ricaduta importante – dice il sindaco Andrea Casamenti – per il volontariato, i giovani, chi si impegna in questo settore".

Michele Casalini