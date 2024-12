Via alle iniziative di Natale con il coro gospel ’Sisters and Brother’

Saranno le voci gospel del coro Sisters and Brother ad aprire ufficialmente il periodo di festività a Castel del Piano. L’appuntamento è domenica, giorno di festa e giorno in cui a Castel del Piano si darà il via al calendario "Meraviglia!". Carla Baldini con il suo coro Sisters and Brother porterà in piazza Garibaldi uno stile musicale appassionato e appassionante, ricco di spiritualità e fortemente evocativo del clima natalizio. Il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in più di 250 concerti in tutta la penisola ed ha collaborato, nello spettacolo "The Gospel Night", con noti cantanti gospel afro-americani come Cheryl Porter, Charlie Cannon e Ginger Brew e con gli ensemble statunitensi Vincent Bohanan & The Sound of Victory, Uni.Sound, Chicago Mass Choir e Dennis Reed & GAP. Il concerto di Natale dei Sisters & Brothers comprende i classici della musica gospel e spiritual, alcuni gospel originali composti da Carla Baldini e naturalmente anche alcuni tradizionali motivi natalizi (White Christmas, Silent night, Jingle Bell Rock) reinterpretati con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima.Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è composto da 16 cantanti accompagnati da Stefano Pioli al pianoforte, Rossano Gasperini al basso elettrico e Francesco Favilli alla batteria. Tornando invece agli eventi di Castel del Piano, da venerdì a domenica protagonista è il "Loggione". Per tre giorni i banchetti ed eventi si snoderanno da Piazza Colonna fino a Via La Piana e la formula è la solita dello scorso anno: banchetti e gazebo con produttori di olio e vino del territorio, cucina all’interno della sede della Contrada Poggio con un menù ricco di tipicità. A tutto ciò si unirà, ogni sera, un gruppo folkloristico del territorio.