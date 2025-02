Vetta imbiancata sull’Amiata. Accordo sullo skipass unico: "Speriamo di innevare altre piste"

AMIATAL’Amiata è tornata a colorarsi di bianco e adesso la speranza che su questo finire di inverno si possa tornare a sciare sul comprensorio sciistico. In vetta la società Ais ha comunicato che anche per la giornata di oggi si può sciare sulla pista più in alto. Alle Macinaie invece sono caduti circa 10 centimetri di neve e nei giorni scorsi i laghetti usati per l’innevamento artificiale hanno ricevuto un po’ di acqua, grazie alle piogge dei giorni scorsi. Le temperature nel weekend hanno toccato anche valori al di sotto dello zero sono mutate e sono precipitate sotto lo zero e, nella nottata. La società Isa, che gestisce gli impianti di risalita nel versante grossetano stanno monitorando la situazione. Nei giorni scorsi i piovaschi, che si sono succeduti, hanno immesso acqua nell’invaso di Pratolungo e, anche se non tantissima, attualmente l’invaso contiene qualche migliaio di metri cubi di acqua disponibile per rimettere in funzione l’impianto di innevamento. "Viste le condizioni meteo di freddo - dicono dalla Isa - siamo fiduciosi e ci stiamo preparando per poter rimettere in funzione l’impianto di innevamento per poter garantire almeno l’apertura dei campi scuola alle Macinaie con le sciovie Asso di Fiori e Jolly (attualmente provviste anche di Neveplast sui tracciati delle sciovie) e del tapis roulant per principianti e per bob e slitte. Intanto grazie all’impegno dei due Sindaci di Castel del Piano e di Abbadia San Salvatore, Pieraccini Cinzia e Volpini Niccolò, durante questo periodo di "fermo obbligato" è stato raggiunto l’accordo tra le due società esercenti gli impianti di risalita dell’Amiata sulla convenzione per lo skipass unico Amiata. Incontri che hanno ratificato non solo lo skipass ma anche un nuovo impegno da parte di tutti gli attori (amministratori e esercenti) per un nuovo spirito di collaborazione condiviso da tutti, con progetti, impegni ed obiettivi comuni, dove l’Amiata viene al primo posto e dove superando interessi personali e di campanile si sono gettate le basi per una gestione comune e collaborativa di tutta la stazione invernale partendo dalla comunicazione che sarà affidata ad un soggetto pubblico (molto probabilmente l’Ambito Turistico Amiata), all’impegno di risolvere quanto prima il problema legato alla mancanza di acqua per l’impianto di innevamento, ad una gestione comune e collaborativa di detto impianto.