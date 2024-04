Verso le amministrative. Marini e Amati, tocca a voi

Ad Arcidosso si torna a parlare di politica e a farlo sono la candidata a sindaco Guendalina Amati e Jacopo Marini, sindaco uscente in corsa per il terzo mandato. Amati guiderà la lista civica "Rinasci Arcidosso", una civica che lei dice "potrà fare la differenza". Capogruppo in consiglio comunale, capogruppo in consiglio provinciale e consigliere dell’Unione dei Comuni, Amati, militante storica di Fratelli d’Italia, accetta la candidatura a sindaco di Arcidosso con spirito di servizio.

"Dopo cinque anni di opposizione – dice – ero pronta a fare un passo indietro, a fare parte comunque di una proposta per il cambiamento di Arcidosso, ma di non essere la candidata al ruolo più importante. Invece molti cittadini, e non soltanto elettori di centrodestra, mi hanno chiesto di mettermi a disposizione ancora una volta e mi è sembrato giusto accettare". È stato proprio l’elemento bipartisan che ha convito Amati della necessità di conferire a "Rinasci Arcidossso" una forte componente civica: "L’elemento di forza – aggiunge – sarà la squadra, una lista a vocazione civica con 12 persone provenienti da ogni realtà del nostro territorio".

A sostenere Jacopo Marini, invece, ci sarà anche questa volta la lista civica "Arcidosso Comunità Viva" che intanto conferma in blocco i consiglieri uscenti (con un’unica rinuncia per motivi personali) ed il comitato elettorale (composto anche questa volta dal coordinatore Marino Tintori, Marco Ciarafoni ed Aldo Ferretti) che sabato alle 12 aprirà la nuova sede in via Cavour 8 con un aperitivo. Lista e programma elettorale saranno presentati sabato 11 nella sala del Consiglio comunale.

"In questi giorni che ci separano dalla presentazione della lista – afferma Marini – faremo una campagna di ascolto per integrare il corposo programma di mandato che stiamo elaborando, con incontri tematici e con gli abitanti delle frazioni. Se infatti alcuni obiettivi sono già delineati, anche sulla scia di quanto impostato negli ultimi anni, è necessario ascoltare le esigenze dei cittadini per definire il più possibile il volto del nostro comune nei prossimi anni". Il primo incontro con la cittadinanza è oggi alle 21 al Circolino Arci di Montelaterone.