"Vermentino Grand Prix" Scelta la top ten dei prodotti

La quarta edizione del "Vermentino Grand Prix" ha incoronato i dieci vini migliori stilando una top 10 che comprende questi vermentini Maremma Toscana Doc: Belguardo - Belguardo “V” 2021; Bruni - Perlaia 2021; Castelprile - Bianco Riserva 2021; Podere Cirene - Cirene 2021; Santa Lucia - Brigante 2022; Tenuta Agostinetto - La Terrazza 2021; Tenuta Dodici - Solo 2021; Terenzi - Balbinvs 2021; Terre Dell’Etruria - Marmato 2022; Val Delle Rose - Cobalto 2020.

La rassegna, organizzata dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, si è svolta a Marina di Grosseto nel ristorante stellato Gabbiano 3.0.

"Il Vermentino Grand Prix è diventato un appuntamento importante di promozione per i produttori e per il brand Maremma; anche in questa occasione, abbiamo avuto la conferma che il Vermentino della Denominazione abbia una grande personalità, non solo nella versione fresca e di facile beva, ma anche in versioni più importanti con processi di vinificazione complessi e periodi di affinamento più lunghi", spiega Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, aggiungendo che "l’obiettivo dell’iniziativa è quello di alzare sempre più l’asticella ed è evidente che abbiamo intrapreso la strada giusta".

"La provincia di Grosseto, con 938 ettari, rappresenta il 50% del vigneto toscano di Vermentino – dice Luca Pollini, direttore del Consorzio – ed è il territorio dove il vitigno sta crescendo con le percentuali più alte, oggi la Maremma Toscana è l’areale di coltivazione più importante della Penisola per il Vermentino".