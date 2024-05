Verde pubblico. Disagi e soluzioni

Scarsa manutenzione del verde soprattutto nelle zone di Bagno, Caldana e Filare. E’ quanto segnalano alcuni residenti che chiedono interventi e il Comune risponde però che non è facile trovare ditte disposte a svolgere la mansione. "Come ogni anno – si spiega dal Municipio – l’Amministrazione ha inteso affidare a ditte specializzate esterne il taglio dell’erba nella maggior parte delle aree a verde pubblico di proprietà comunale. Nelle zone escluse dall’appalto, infatti, le operazioni sono gestite direttamente dagli operai comunali. Rispetto agli anni precedenti sono state ampliate le zone di intervento e, in qualche caso, è stata prevista anche la raccolta delle erbe tagliate" ma al momento "nessuna ditta ha risposto al bando". Adesso però il Comune è riuscito a individuare una ditta e sono state avviate le procedure per l’assegnazione del servizio. Roberto Pieralli