"Vendemmia Turistica a Castel del Piano: Porte Aperte a Le Vigne"

L’azienda bio Le Vigne di Montenero d’Orcia propone per oggi la prima vendemmia turistica aperta al pubblico. L’idea è quella di far vivere un’esperienza nuova, sicuramente più immersiva ed è ispirata dalla bellezza dei riti e delle tradizioni contadine che ruotano intorno all’annuale appuntamento in vigna.

"La vendemmia è una festa — afferma Chiara Bartolini, titolare dell’azienda a conduzione familiare immersa nella Val d’Orcia grossetana — e a Le Vigne, quest’anno, abbiamo deciso di condividerne la tipica febbricitazione dei vignaioli con un evento aperto a tutti".

Sono le parole di chi scandisce il mese di settembre secondo i ritmi della vite. I pronostici e l’attesa della perfetta maturazione del grappolo, la scelta dei giorni di vendemmia, la speranza di un cielo benevolo; e poi l’organizzazione del lavoro e la chiamata di mani e occhi esperti in vigna. Il grande pranzo alla fine della raccolta. In Maremma, terra del vino, è una routine che tanti — ma non tutti — conoscono, soprattutto se hanno origini contadine. Vendemmiare, insomma, è un’esperienza di vita, che, come tale, è fatta di prime volte, di lezioni importanti, di gioie e ansie, di bellezza e fatica, di forte spirito di collaborazione, solidarietà, appartenenza. Sostiene Chiara Bartolini: "È difficile capirla, se non si è mai vissuta".

Oggi ritrovo alle 8.45 e alle 9 avrà inizio la vendemmia, durante la quale sarà dedicata una parentesi teorica alla formazione sulla sicurezza, alla storia della vite e del chicco d’uva e a come e perché si effettua la raccolta. Alle 12.30, i partecipanti siederanno a tavola per "C’era una volta… Il pranzo nell’aia" con un menù speciale tutto biologico dall’antipasto al dolce e alla fine della giornata sarà consegnato a tutti l’attestato del Vendemmiatore.