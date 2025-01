Vena artistica e carattere molto solare

Claudia Pietralunga è la reginetta del Rione Centro 2025. Ha 43 anni e viene da Piombino. La scelta di puntare su di lei è stata lunga e ponderata, ma alla fine tutti hanno optato per scegliere una reginetta come lei, che – di questo sono convinti i dirigenti del rione – saprà trascinare tutte le ballerine del carro.

È un’artista a tutto tondo: in passato ha frequentato per dieci anni una scuola di canto che ha in seguito accantonato per inseguire il mondo dell’arte. Attualmente collabora con una galleria di Palermo con cui ha avuto occasione di partecipare ad alcune esposizioni delle sue opere anche in alcune città a livello internazionale come New York, Miami, Budapest, Barcellona, Londra, Parigi, Berlino e Bruxelles.

Inoltre è anche modellista, miniaturista e bozzettista del suo Rione Centro. "Grazie alla pittura ho vinto anche un concorso on line a livello regionale nel 2020 – ha detto la reginetta del rione Centro –. Ho lavorato come commessa durante il periodo estivo ed in inverno mi immergo nelle mie creazioni per prepararmi al Carnevale che ho sempre amato fin da piccola".

Nel tempo libero si aggiunge anche il ruolo di fotomodella. Lo scorso anno si è diplomata alla scuola serale con 78 di voto finale. Claudia si ritiene una persona "molto solare e dinamica e sempre pronta a rimettersi in gioco su tutto ciò che la fa sentire in armonia". "Il mio motto – dice – è proprio questo: ‘Chi non osa in nulla, non speri in nulla".