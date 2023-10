Variazioni di bilancio in Consiglio

Si riunisce oggi alle 9.30 il Consiglio comunale di Gavorrano con un ordine del giorno piuttosto stringato. Si comincia con le comunicazioni del sindaco Stefania Ulivieri su temi generali legati ai primi mesi di mandato e non è da escludere che si accenni alle ultime vicende dell’inceneritore. Dopo le comunicazioni discussione aperta con la risposta, da parte del sindaco, all’interrogazione del consigliere Andrea Maule, capogruppo di "Noi per Gavorrano", sull’impiego delle fototrappole come metodo dissuasivo contro l’abbandono dei rifiuti e sulla pulizia delle caditoie. Dopo questo passaggio e dopo l’approvazione di verbali delle precedenti sedute si discuterà della variazione di bilancio di previsione per il biennio 20232025. In chiusura il Consiglio si pronuncerà sulla nuova Commissione Pari opportunità nominando i componenti.

Roberto Pieralli