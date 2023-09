Vannacci presenta il libro a Grosseto: polemiche in Municipio

Al centro di polemiche feroci, il libro del generale Roberto Vannacci, "Il Mondo al Contrario" sarà presentato martedì 19, alle 18.30 in sala consiliare a Grosseto. Insieme al generale Vannacci ci sarà Gino Tornusciolo, consigliere della Lega (l’invito è partito da lui) in veste di presidente dell’associazione La Deceris. L’ex comandante della Folgore, appena sollevato dalla guida dell’Istituto Geografico militare di Firenze, nel suo libro (pronto di ristampa) ha definito anormali i membri della comunità Lgbtq+ e ha detto che Paola Egonu, benché abbia la cittadinanza italiana, non ricorda nei tratti somatici i nostri avi dipinti dagli etruschi. "Vannacci ha diritto di parola come chiunque altro – ha ricordato Tornusciolo affermando che, in fondo – quello che ha scritto nel libro è il suo pensiero, sono le sue opinioni". La presentazione, sebbene sia programma tra otto giorni, è destinata già da ora a creare un dibattito in città, sia per il contenuto del libro che, probabilmente, anche per il luogo istituzionale in cui si svolgerà.