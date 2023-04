Vandali in azione. Rubate tovaglie e danneggiate fioriere

Spesso – anzi, troppo e troppo frequentemente – il centro storico di Orbetello nel corso della notte diventa teatro di vere e proprie scorribande.

L’ultima in ordine di tempo ha preso di mira un ristorante i cui titolari avevano lasciato all’esterno alcune tovaglie che erano state lavate.

Qualcuno, durante la notte, appunto, si è introdotto nella rimessa del locale e le ha sottratte per poi abbandonarle a poca distanza.

Sono stati alcuni passanti a notare le tovaglie lasciate in uno spazio verde e per fortuna è bastato poco per risalire ai legittimi proprietari.

Sono stati segnalati inoltre danneggiamenti ad alcune fioriere del centro storico posizionate sia dal Comune che dai commercianti.

Una situazione divenuta fonte di troppi disagi sia per i titolari delle attività commerciali che per i cittadini che chiedono un potenziamento delle attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. Soprattutto in vista della stagione turistica.