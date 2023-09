Valentina è stata assunta a Grosseto: "Per me è un sogno"

Valentina Sani è una delle 6 risorse assunte a tempo indeterminato da Poste Italiane nell’ultimo periodo nella filiale di Grosseto, ufficio di Boccheggiano. "Mi chiamo Valentina Sani, ho 29 anni e vivo a Follonica in provincia di Grosseto - inizia - Nel 2020, mi sono laureata in Scienze Economiche e visto il momento di criticità ho sentito il bisogno di fare qualcosa per la mia comunità, così ho svolto il Servizio Civile in Comune di Massa Marittima. La prima esperienza lavorativa è come il primo amore, non si scorda mai e infatti per me è stato così: aiutare i cittadini, supportarli nella compilazione di moduli, indirizzarli negli uffici preposti è stata per me un’esperienza bellissima. Al termine dei 12 mesi, grazie alla mia laurea in Scienze Turistiche ho iniziato a lavorare come impiegata in una società di servizi turistici, anche questa come la precedente esperienza, mi ha dato la possibilità di stare ogni giorno a contatto con le persone". Poi continua: "Grazie a Facebook sono venuta a conoscenza che il gruppo Poste Italiane stava selezionando giovani da inserire come operatori di sportello nei loro uffici. Ho preso al volo quest’occasione e a novembre 2022, mentre mi trovavo in vacanza a Napoli, è arrivata l’inaspettata convocazione per la prova finale. Il più bel regalo di Natale è stata l’email di assunzione a tempo indeterminato per l’ufficio di Montieri. Non nascondo la mia ansia iniziale per la gestione dell’ufficio mono operatore di Montieri, ansia che però sono riuscita in poco tempo a superare grazie al supporto telefonico dei miei colleghi e alla disponibilità dei clienti". Poi chiude: "Ho accettato quindi di buon grado anche l’ufficio di Boccheggiano, paese natale di mia mamma. Sono molto soddisfatta del lavoro fin qui svolto e della formazione che ho avuto, ma le cose da imparare sono ancora moltissime soprattutto perché il mondo di Poste Italiane è in continua evoluzione. Le mie aspettative quali sono? Intanto continuare a crescere e ad essere un punto di riferimento per gli utenti".