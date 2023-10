Scomparso a Grosseto, ritrovato dai carabinieri vicino a Parma

Grosseto, 5 ottobre 2023 – Lieto fine. L’uomo scomparso da Grosseto da due giorni è stato ritrovato dai carabinieri a Noceto, vicino Parma. I militari, impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorrevano la strada provinciale 357, hanno visto un uomo a piedi, in evidente stato confusionale, con un'andatura che lo esponeva al rischio di essere investito o di provocare un incidente. I militari lo hanno avvicinato e si sono accorti che era completamente spaesato e non del tutto consapevole della situazione e del luogo in cui si trovava.

La pattuglia lo ha accompagnato in caserma e lo ha identificato come un 51enne di Grosseto, con problemi di salute. Era già segnalato come persona scomparsa. Si era allontanato due giorni prima dalla sua abitazione e i familiari avevano presentato denuncia alle forze di polizia. I familiari sono partiti da Grosseto e i carabinieri hanno riaffidato loro il 51enne.