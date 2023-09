Unione Comuni Colline: Stanziamento per gli Affitti 2023

Un gesto che va oltre l’aspetto economico e che guarda alla tenuta sociale del territorio. L’Unione dei Comuni montani delle Colline del Fiora finanzierà con proprie risorse il contributo affitti per il 2023, facendosi carico di un importante problema sociale. Lo ha deciso la giunta dell’Unione anche in considerazione che ad oggi non è stato rifinanziato il Fondo Statale per il sostegno al contributo affitti e anche la Regione Toscana ha comunicato, nel marzo scorso, di non essere in grado di assicurare risorse proprie.

"Di fronte alle difficoltà di molte famiglie – spiegano dall’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana –, in particolare nell’attuale periodo di crisi economica, la Giunta dell’Unione ha ritenuto necessario un intervento finanziario straordinario per contribuire al pagamento degli affitti a quanti ne hanno diritto".

In tal senso la delibera numero 43 dello scorso 14 settembre approvata dalla Giunta, stabilisce anche i criteri per accedere al contributo e avvia le necessarie procedure. Le domande potranno essere presentate fino al 20 ottobre 2023.

Il Bando sarà pubblicato sulla homepage del sito internet dell’unione e dei Comuni aderenti che sono quelli di Manciano, Pitigliano e Sorano.

Questo fondo è stato introdotto nel 1998 dal governo guidato da Massimo D’Alema, ma non sempre i governi che si sono succeduti lo hanno finanziato, ad esempio non ha ricevuto i finanziamenti in cinque occasioni: nel 2012 durante il governo Monti, nel 2013 durante il governo Letta, nel 2016 durante il governo Renzi, nel 2017 e nel 2018, a cavallo tra il governo Gentiloni e il primo governo Conte.

N.C.