Farmacie Comunali. Approvato il bilancio. Utile in crescita e premio ai dipendenti

Utile di un milione e 518mila 273 euro, in aumento riuspetto al 2023, indicatori di redditività che mostrano "un’azienda solida e performante) e un valore di produzione in crescita toccando quota 14 milioni e 274mila 163 euro. Sono questi i numeri principali del bilancio di Farmacie comunali riunite approvato ieri dall’assemblea alla quale è stato mostrato anche il risultato della customer sodisfaction svolta su intervista telefonica nel 2024: alla richiesta di soddisfazione sul servizio della farmacia comunale 3 aperta 24 ore al giorno il 60% dei clienti ha risposto di essere molto soddisfatto e il 34% di essere abbastanza soddisfatto.

Durante la riunione si sono poi ricordate anche le attività sociali e di prevenzioni messe in campo da ’Fcr’: le giornate di prevenzione al tumore al seno gratuite in collaborazione con Lilt, le giornate gratuite di misurazione del colesterolo, la giornata a favore dell’idratazione corporea dove sono stati omaggiati tutti i clienti con bottiglie da mezzo litro di acqua, gli sconti sulle vendite libere che a più riprese hanno permesso di acquistare a prezzi competitive parafarmaci per un totale di 251mila euro. Sottolineate anche la consegna domiciliare gratuita e il servizio infermieristico a domicilio; il mantenimento del dispensario a Batignano (che grava sul bilancio di farmacie per 59mila euro) e i servizi di ricarica mensa scolastica, prenotazione Cup e attivazione tessera sanitaria.

"Massima soddisfazione – spiega l’amministratore delegato Renato De Falco – per i risultati raggiunti nel 2024. Ringrazio Giulio Tambelli in quanto l’anno che salutiamo è stato gestito all’insegna della sua presidenza. Un ringraziamento, infine, va come sempre a tutti i dipendenti e al loro prezioso impegno".

Soddisfatto il sindaco del capoluogo, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "Farmacie comunali riunite – sottolinea il primo cittadino – porta dinanzi alla cittadinanza un bilancio ancora una volta molto solido, maturato sotto la presidenza Tambelli e frutto di un lavoro svolto con massima professionalità da un gruppo che si distingue per efficienza e attenzione ai cittadini. I servizi erogati sono numerosi e tutti di alto livello, questo fa di Fcr una realtà tra le più apprezzate del settore a livello nazionale".

Il Consiglio di amministrazione di Farmacie comunali riunite, composto da Renato De Falco (amministratore delegato), Paolo Lecci (vicepresidente facente funzioni del presidente), Maria Cristina Rampiconi (consigliere) e Simona Laing (consigliere e direttore di azienda) si è poi confratulato con tutti i dipendenti e i partner esterni "per l’impegno dimostrato". E proprio per questo l’assemblea di ieri, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha approvato un premio produzione a tutti i dipendenti di Farmacie comunali riunite.