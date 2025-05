Sei si mette sotto esame. Domande ai cittadini

Sei Toscana avvierà in questi giorni l’indagine di customer satisfaction che permetterà ai cittadini dell’Ato Toscana Sud di dare la propria valutazione sulla qualità dei servizi offerti dal gestore.

L’indagine, che fa seguito a quelle già realizzate negli scorsi anni, si concentra sulle diverse modalità di raccolta dei rifiuti e di svolgimento dei servizi, con una particolare attenzione ai comuni interessati dalle recenti riorganizzazioni.

"Attraverso la rilevazione – dice la vicedirettrice generale Daniela Fantacci –, Sei Toscana vuole ascoltare la voce e le opinioni dei cittadini rispetto alla qualità dei servizi prestati, con l’obiettivo di individuare modalità di miglioramento dei servizi offerti".

L’indagine verrà effettuata su un ampio campione di utenti (oltre 4.500 cittadini) attraverso un questionario sia telefonico che a mezzo e-mail, per la cui redazione Sei Toscana si è affidata ad un operatore nazionale di comprovata esperienza nel campo delle ricerche.

Il questionario sarà veicolato anche sui canali di informazione e sul portale web di Sei Toscana. Come già accaduto nelle precedenti edizioni, i dati rilevati saranno analizzati in forma anonima e aggregata in base al territorio di appartenenza e i risultati dell’indagine saranno restituiti a tutte le Amministrazioni comunali e ad Ato Toscana Sud in incontri dedicati che offriranno l’occasione anche per un’analisi condivisa delle esigenze rilevate in ciascun contesto territoriale.