Undici anni dalla morte di Antonio Santarelli Ieri la commemorazione al cimitero

Si è svolta ieri la commemorazione in ricordo del vicebrigadiere dei carabinieri Antonio Santarelli, a 11 anni dalla sua morte. Il sindaco Giovanni Gentili ha partecipato alla cerimonia di commemorazione che si è svolta nel cimitero di Pitigliano dove il carabiniere è sepolto. Santarelli, medaglia d’oro al valor civile alla memoria, undici anni fa è rimasto vittima di una brutale aggressione in servizio a Sorano che lo ridusse in coma, portandolo poi alla morte. "Un ringraziamento all’Arma dei carabinieri – ha detto Gentili – per l’organizzazione della commemorazione e un grande abbraccio a Claudia, Nicolò e alla famiglia di Antonio da parte di tutta la comunità di Pitigliano". L’11 maggio 2012 perdeva la vita il vicebrigadiere dei carabinieri, Antonio Santarelli, dopo un lungo periodo di coma, causato dall’aggressione subita durante un posto di blocco nei pressi di un rave party a Sovana.