Un’altra magia delle "fatine": nuove attrezzature alla Radioterapia

Ancora una volta le "fatine" hanno portato concretezza. Ieri si è tenuta la cerimonia di donazione dei sistemi di immobilizzazione per il reparto di Radioterapia. La donazione è stata effettuata dall’associazione Insieme in Rosa. Con questi nuovi sistemi le persone potranno accedere a trattamenti efficaci ma anche sempre più personalizzati, riproducibili e confortevoli. Si tratta di una donazione del valore di oltre 50mila euro provenienti dalla raccolta fondi 2024. "Questi sistemi – dichiara la direttrice del reparto di Radioterapia, Francesca Rossi – sono di fondamentale importanza perché consentono al paziente di assumere sempre la stessa posizione per tutta la durata del trattamento (quindi durante ciascuna seduta radioterapica). Ancor più nei trattamenti di ultima generazione è importante che la posizione del paziente sia riproducibile con precisione nelle diverse sedute. È questo che consente di erogare dosi elevate al bersaglio neoplastico aumentando le percentuali di cura della malattia oncologica e riducendo gli effetti collaterali".

"Il gesto di Insieme in Rosa ci consentirà di migliorare ulteriormente il trattamento dei pazienti – dichiara la direttrice sanitaria Assunta De Luca –. Questi dispositivi permettono una maggiore efficacia delle terapie e di ridurre ulteriormente la possibilità di effetti collaterali". "Questo successo – dichiara Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – è il frutto dell’impegno di tutte le persone che hanno contribuito, con generosità e cuore, alla nostra causa. Un ringraziamento speciale va alle ’fatine’ dei vari paesi, che durante tutto l’anno hanno lavorato per organizzare eventi di raccolta fondi. Senza il loro aiuto, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Un pensiero speciale va a chi ha scelto di ricordare i propri cari con una donazione, facendo sì che il loro ricordo fosse un gesto di amore e speranza per gli altri".

Maria Vittoria Gaviano