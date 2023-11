Una tonnellata di droga all’anno. Due arresti anche a Castiglione

Facevano arrivare in Sardegna una tonnellata di droga all’anno, quasi cento chili al mese i membri dell’organizzazione criminale italoalbanese smantellata dai carabinieri con l’operazione "Family & Friends". Un giro d’affari di quasi 15 milioni di euro l’anno. Complessivamente sono state indagate 72 persone. Di queste in carcere sono finiti in 22 e 18 ai domiciliari. Dei 72 indagati 56 sono sardi residenti in diversi centri della regione, gli altri sono tutti albanesi e spagnoli residenti anche in altre regioni d’Italia tra cui la Liguria, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo e all’estero: sei di loro erano già in carcere per altri reati. Gli arrestati sono tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, gli altri indagati solo di spaccio. Due di loro tra l’altro sono stati rintracciati, e arrestati, dai carabinieri di Castiglione della Pescaia mentre erano si trovavano in un’attività del paese maremmano. Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, coordinati dalla Dda di Cagliari, sono partite nel 2019 con un primo sequestro di 90 chili di hascisc. Dopo questa operazione gli investigatori hanno ricostruito tutta la rete del traffico di droga. La cocaina veniva fatta arrivare in Italia probabilmente dall’Albania, e in Sardegna nascosta su auto e mezzi pesanti. Per l’hashish l’organizzazione criminale, che aveva scelto la Spagna per rifornirsi, utilizzava dei comuni spedizionieri che consegnano pacchi a destinatari fasulli: fornivano indirizzi falsi e si facevano chiamare al telefono per la consegna in modo da ritirare personalmente i pacchi con la droga.