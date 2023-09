"Una stagione ricca e di grande interesse"

La stagione dei talk show alle Terme Marine Leopoldo II, come detto dallo stesso sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna nell’ultimo incontro, al quale ha partecipato con il capogruppo della sua lista Andrea Vasellini, parlando di liste civiche, è stata "straordinaria per interesse degli argomenti trattati, dei contenuti ma anche della qualità degli ospiti".

"Io stesso – ha aggiunto il primo cittadino – ho partecipato a pomeriggi di grande richiamo con personaggi come Vannino Chiti, Luigi De Magistris, Giuliano Amato

Ma anche Cesare Antuofermo e Nicola Piccinni, comandanti delle Fiamme gialle, che hanno parlato del loro lavoro e dell’importanza di avere vicino la comunità".

E poi Giovanni Maria Flick, Sergio Rizzo autore e giornalista con le sue inchieste raccontate al pubblico delle Terme che lo segue da anni. Come segue Marcello Veneziani. E recentemente lo ha fatto con Carmen La Sorella che sarà di nuovo prossimamente al Granduca.

E come non ricordare gli appuntamenti con la moda, le dieci splendide ragazze , tutte vincitrici di concorsi, presentate da Lara Roggi, Liliana Tuccio e Francesca Verdi che hanno proposto collezioni made in Maremma.

E per lo sport un incontro molto partecipato con Andrea Vasellini per sottolineare del connubio turismo e attività delle varie discipline sportive.

È un resoconto significativo: i talks show alle Terme che da tanti anni rappresentano un appuntamento estivo irrinunciabile, dono anche un’occasione d’incontro creata dalla proprietà e dalla direzione delle Terme Marine che ha creato dopo l’evento l’occasione per stare insieme al protagonista di turno brindando e gustando specialità della casa.

Un mecenatismo insomma molto apprezzato che contribuisce a creare la giusta atmosfera e a parlare sempre del territorio.

Al Granduca prossimamente dovrebbero essere protagonisti Maurizio Belpietro, Federico Vecchioni con Stefano Bonaccini, Pierfernando Casini, Carmen La Sorella e Fabio Borghini.

"Un grazie doveroso – dicono dalla direzione delle Terme Marine Leopoldo II – anche a Tv9 e all’editore Stefano DErrico per la diffusione delle iniziative".