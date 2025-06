"Una serata di grande valore culturale"

CASTIGLIONESoddisfatta della scelta di Castiglione della Pescaia come location per questo importante evento è anche Susanna Lorenzini (foto). "Siamo profondamente felici che la Regione Toscana - ha dichiarato l’assessore comunale di Castiglione della Pescaia - con le sue agenzie di promozione e La Nazione, abbiano scelto il nostro paese per celebrare la Festa della Musica che rappresenta un’occasione speciale per esaltare la musica come linguaggio universale, capace di unire le persone e portare bellezza nei luoghi e nelle comunità.

A un momento di condivisione, cultura e partecipazione, che da valore al territorio e rafforza il senso di appartenenza. Per questo percepiamo questa scelta come un riconoscimento che ci emoziona e ci ripaga dell’impegno costante in una programmazione turistica fatta con passione e consapevolezza".

Sul concerto dell’Ensemble Symphony Orchestra Lorenzini ha detto: "Questo concerto - ha concluso l’assessore comunale Lorenzini - sarà un momento di grande valore culturale, che arricchirà la nostra estate e renderà felici cittadini e visitatori rafforzando inoltre quel legame tra chi crede davvero nel valore del turismo come leva di sviluppo e promozione del territorio". Non resta che godersi la serata sotto le stelle di Castiglione della Pescaia.