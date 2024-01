Una scuola ad alta tecnologia. L’Istituto ‘Da Verrazzano’ si è dotato del più avanzato simulatore nautico

Il simulatore più avanzato d’Italia è all’Istituto tecnico trasporti e logistica "Da Verrazzano" di Porto Santo Stefano. Il "Nautico", così come veniva chiamato in passato, dispone da poco tempo di un sistema di navigazione all’avanguardia installato direttamente in uno dei suoi laboratori. Ne hanno accesso i ragazzi che frequentano la scuola, che hanno così la grande possibilità di mettere in pratica tutti gli insegnamenti. Ma non solo, perché i marittimi del territorio potranno formarsi grazie a corsi tenuti da aziende specifiche del settore. Il nuovo simulatore Mistral 4000 della 5KS, da poco arrivato nei laboratori dell’Istituto grazie ai fondi Pon-Fesr "Laboratorio didattico eco-sostenibile, green, innovativo", va a completare il parco macchine di altre quattro plance di simulazione già presenti nell’istituto. Attualmente è il simulatore più grande e tecnologico della ditta presente in Italia, con i suoi nove schermi da 55 pollici e una plancia reale con strumenti di manovra all’avanguardia, come gli Azipod (per le navi che li montano) e due timoni che permettono di condurre fino a 20 navi differenti, che vanno dai megayacht alle petroliere, gasiere, portacontainer, traghetti e navi da crociera. I 16 pc con certificazione green utilizzano un software che permette di simulare 20 scenari con porti italiani (Genova, Livorno, Taranto, La Spezia e altri) e internazionali (tra cui Sydney, Le Havre e il Canale della Manica). Il sistema, cosi congegnato, presenta quindi una plancia che fa dell’immersività il suo punto di forza, grazie alla presenza dei numerosi monitor che simulano realmente il movimento di una nave. Gli studenti del triennio useranno il simulatore per addestrarsi durante le ore dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola lavoro), mentre i ragazzi del biennio faranno un’opera di familiarizzazione degli apparati durante le ore di lezione. Sarà inoltre possibile vedere questo sistema e gli altri corsi all’open day dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica in programma domani e anche giovedì 25 dalle 15 alle 18, con informazioni sull’offerta formativa per i futuri studenti delle superiori. Per maggiori informazioni e prenotazioni si può contattare la professoressa Patrizia Catalano all’indirizzo mail [email protected].

Andrea Capitani