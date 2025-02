Una proposta per la zona sud: "Spostiamo la fermata del bus. Mettiamo tutto a disposizione"

Perché no? Gira tutto attorno a questo punto interrogativo, come girano i pullman lì perché è molto più comodo. Questo è ciò che evidenzia il titolare dell’hotel Il Parco che chiede da tempo la possibilità di una fermata per autobus urbano di fronte alla struttura. Adesso una fermata c’è, ma è sull’Aurelia, molto distante dall’hotel, e per questo i titolari della struttura ricettiva hanno proposto il suo spostamento. Dopo aver mandando mail sia alla Provincia sia al Comune di Grosseto, la richiesta è rimbalzata da un’istituzione all’altra.

"Chiediamo l’installazione di una fermata per il bus urbano – dice Mauro Paparozzi, titolare dell’hotel –. La struttura e tutta la zona si trovano prive di collegamento con la città ed i suoi punti strategici: ospedale, stazione, centro. Saremo felici e soprattutto disposti a concedere una parte del nostro spazio per la creazione di una pensilina o la semplice installazione di un palo con la segnaletica a terra per il bus urbano. Avremo già identificato alcuni punti nel nostro piazzale di circa 13/15 metri dove poter installare la fermata del bus. Il piazzale gode di ampi spazi e non vi è mai traffico".

Questo è quanto è stato scritto nell’email indirizzata alla Provincia l’8 marzo 2024, la quale ha risposto che "dopo le necessarie valutazioni tecniche ed aver discusso l’argomento in sede di Gruppo Tecnico Territoriale non ci sono i presupposti per l’istallazione della fermata in quanto la locazione della stessa risulta in area privata". Dopodiché i proprietari – sette mesi fa – si sono rivolti anche al Comune e la risposta è stata che devono attendere. "Per noi é una situazione che potrebbe essere senza dubbio conveniente – spiega Mauro Paparozzi –, però siamo stufi, perché il piazzale viene comunque già usato come punto di stazionamento dei pullman. Ci si fermano tutti i giorni, quindi perché dire no se un’area viene oltrettutto concessa in modo gratuito? La fermata è più avanti, in mezzo all’Aurelia, tra il Ponte Mussolini e l’albergo, una situazione che sembra anche potenzialmente pericolosa, quindi perché non spostarla in un punto più comodo? Il passaggio è di proprietà di Eni ma è di uso pubblico, e dove potrebbe essere installata la pensilina la proprietà è mia. E poi ripeto, già adesso i bus spesso fanno manovra o stazionano in questa area, perché è più agevole. Sarebbe un servizio in più fornito anche ai turisti ospiti dell’albergo, perché adesso se vogliono ad esempio andare al mare con il bus devono prendere l’auto da qui e raggiungere la stazione. Questo punto è strategico, torna comodo come terminale di fine città. Ci sembra una proposta meritevole di essere presa in considerazione, la disponibilità da parte nostra c’è".

Maria Vittoria Gaviano