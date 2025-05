Zone a traffico limitato. L’amministrazione cambia. Centro storico, sì ai bollini rossi

MONTE ARGENTARIODietrofront, nelle nuove Ztl di Lividonia e del Centro Storico i bollini rossi potranno entrare. Tra le disposizioni delle nuove zone a traffico limitato, che vedevano la necessità di avere un permesso a pagamento per chi abita nell’area in questione, la giunta guidata da Arturo Cerulli (foto) fa marcia indietro e comunica che si potrà entrare gratuitamente con la presenza del bollino rosso, ovvero quello che viene rilasciato ai residenti nel Comune di Monte Argentario. A spiegare le modifiche nel dettaglio è stato lo stesso primo cittadino in un video diramato sui suoi profili social. "Facciamo dei chiarimenti riguardo le nuove Ztl, dato che nel frattempo ci sono state critiche, annotazioni e osservazioni che ci hanno portato a ridefinire meglio le disposizioni per le due nuove zone a traffico limitato di Porto Santo Stefano, ovvero quella di Lividonia e quella del Centro Storico - ha detto Cerulli -. La Ztl sarà continua 24 ore su 24, ma i bollini rossi potranno sempre accedervi, a qualunque ora. Non servirà dimostrare di essere vicini alla Ztl o altre motivazioni, ma il bollino rosso, quello dei residenti, potrà sempre entrare tranquillamente. Chi invece ha il bollino verde potrà entrare se avrà il permesso Ztl della zona- Per essere chiari, chi ha una casa in zona Lividonia può richiedere il bollino verde, con il quale può accedere. Chi sta in albergo o ha seconda casa ad esempio in piazza, invece, con bollino verde non potrà accedere a Lividonia. Quindi questo aspetto è stato chiarito ed è molto più semplice rispetto a prima". La giunta, dopo alcune critiche, è dunque tornata sui suoi passi. "Ci sono state delle situazioni in cui qualcuno ha già pagato per avere i permessi - ha puntualizzato Cerulli - ma in questo caso verrà rimborsato, tempi e termini li vedremo ma nessuno perderà i soldi". Novità anche sui parcheggi. "Altra cosa da chiarire - ha proseguito Cerulli - è che ci sarà una modifica al pagamento della zona sulla banchina Toscana. Dal 15 maggio era previsto che anche i bollini rossi avrebbero pagato, invece per tutta l’estate il bollino rosso non pagherà, ma sarà gratuito per i residenti. Ci scusiamo perché qualcuno ha parlato di confusione, ma le cose si aggiustano. Abbiamo ricevuto una mail da un ex concittadino, che parlava di pagamenti esagerati con bollino verde. Ma si può parcheggiare tranquillamente al giardino Iacovacci senza pagare nulla. Ci scusiamo per non essere stati sufficientemente chiari nelle nostre disposizioni".

Andrea Capitani