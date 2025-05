Comunità energetica: "Un grande errore aver bocciato la mozione"

FOLLONICADurante l’ultimo consiglio comunale, che si è svolto lo scorso 29 aprile, i consiglieri di maggioranza hanno bocciato la mozione delle opposizioni che proponeva di istituire a Follonica una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) a guida pubblica. I consiglieri dei gruppi di minoranza definiscono "grave e inaccettabile" questa decisione della maggioranza di bocciare una proposta che avrebbe garantito alla comunità benefici ambientali, sociali e economici: "Lo ha fatto non perché non condividesse il contenuto (che anzi ricalca obiettivi e atti già approvati dal Comune) ma per una pura, arrogante e irresponsabile prova di forza politica. – spiegano i consiglieri dell’opposizionie in un comunicato - Il vicesindaco Baietti, esponente di Fratelli d’Italia, ha esplicitamente dichiarato che la maggioranza non vota ciò che presenta la minoranza anche se lo condivide per non farsi dettare l’agenda". I consiglieri di opposizione esprimono un commento anche sull’atteggiamento delle componenti civiche della maggioranza durante la discussione della mozione: "Ancor più inquietante è il silenzio complice dei consiglieri civici e del sindaco, che hanno preferito non prendere parola, non esprimere un’opinione".