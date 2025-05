Un fiore per Peppino Impastato e la madre

FOLLONICALa scorsa settimana la comunità follonichese è stata scossa da un atto inaccettabile: la targa che intitola un ponte a Peppino Impastato (foto) e alla madre Felicia Bartolotta, simboli della lotta alla mafia, è stata vandalizzata da ignoti. Questo atto di inciviltà è stato condannato da tutte le forze politiche cittadine fra cui anche Rifondazione comunista che, all’interno di un loro comunicato, ricordano il valore simbolico e civile della targa commemorativa: "Quella targa non è solo un segno di riconoscimento. È il frutto di un bellissimo progetto portato avanti con passione e consapevolezza dalle scuole del territorio, che hanno scelto di studiare, capire e tramandare la storia di Peppino e Felicia (..) Peppino Impastato è stato un giovane militante, un giornalista, un rivoluzionario delle parole. Con Radio Aut denunciava i mafiosi per nome e cognome, in un tempo in cui nessuno osava farlo. Ha pagato con la vita questa scelta di libertà. Sua madre Felicia ha avuto la forza straordinaria di non piegarsi, di chiedere giustizia, di trasformare il dolore in testimonianza". In risposta a questo gesto, Rifondazione ha deciso di organizzare per oggi 9 maggio giorno in cui nel 1978 Peppino fu assassinato dalla mafia, una commemorazione pubblica presso il ponte a lui intitolato: "Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare portando un fiore. Un piccolo gesto, ma carico di significato, per dire che la memoria non si cancella". Il comunicato di Rifondazione si conclude con un appello all’amministrazione comunale affinché ripristini la targa vandalizzata.