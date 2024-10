Una passeggiata archeo-naturalistica alla Diaccia Botrona

Per gli amanti di trekking l’autunno a Castiglione della Pescaia propone oggi "Un’isola sulla Diaccia Botrona", passeggiata archeo-naturalistica con birdwatching alla scoperta di come la Riserva Naturale si è trasformata nei secoli. Da una posizione privilegiata che domina l’intero territorio sarà possibile capire l’importanza che questo ambiente umido ha avuto da sempre per i castiglionesi e si parlerà anche di bonifica e dell’abbazia di San Pancrazio al fango. Un’escursione facile anche per bambini. Il ritrovo è alle 9.30 ai Ponti di Badia.