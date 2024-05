Una notte con i pirati alle porte. Arriva il veliero, poi l’inferno. Porto Ercole a fuoco e fiamme

Avanti tutta verso la sedicesima edizione della Notte dei Pirati di Porto Ercole. È finalmente arrivato il momento clou dell’evento che fa ormai parte della tradizione portoercolese, che chiama a sé ogni volta migliaia di curiosi e appassionati. Ciurme di pirati che arrivano non solo dal promontorio, ma da ogni parte d’Italia. Il divertimento è assicurato, tanto che sono in molti nel paese a sfoderare tutta la fantasia piratesca, associando i tradizionali temi corsari alle più disparate tematiche, dando vita a maschere del tutto originali.

Un paese addobbato a festa e uno spettacolo fuori dal comune tra le vie del paese e sullo specchio acqueo del porto, tutto questo è la Notte dei Pirati. Che quest’anno ha anche visto un numero maggiore di eventi collaterali, tenuti lo scorso week end, che hanno catturato grande attenzione. Occhi adesso rivolti alla giornata principale, quella di oggi, che partirà alle 18.30 con il raduno di tutte le ciurme in piazza Vespucci, che alle 19 partiranno alla volta del paese fino ad arrivare al Covo dei Pirati. Quando il sole inizierà a calare sul porto di Porto Ercole, alle 20.15, inizierà una sfida remiera senza esclusione di colpi, mentre alle 20.45 colpi di cannone e una cortina di fumo avvertiranno dell’arrivo del Veliero Barbarossa. A quel punto, alle 21, i pirati sub emergeranno dal mare e circonderanno gli equipaggi con un anello di fuoco, il tutto a concludersi alle 21.15 con gli spettacolari fuochi pirotecnici. Ma la serata non sarà finita qui, perché dalle 22.30 si aprirà la spiaggia delle sfide.

Sarà una giornata particolare quella della Notte dei Pirati, che richiama migliaia di spettatori tra residenti all’Argentario e turisti. Anche per questo è stata emessa un’ordinanza sindacale con la quale è fatto divieto, a tutte le attività commerciali di Porto Ercole del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, di vendere bevande alcoliche in bottiglie di vetro dalle 13 di oggi alle 5 di domani. È inoltre vietato il possesso e l’introduzione di bottiglie di vetro e lattine nelle zone Banchina Marinai d’Italia, Lungomare Andrea Doria, Lungomare Strozzi, via della Marina e piazza Regina Giuliana, ad esclusione delle zone gestite dall’organizzazione dell’evento.

Andrea Capitani