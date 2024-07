Una "montagna" di appuntamenti. Amiata, sono mesi "spettacolari"

Otto comuni e oltre 30 eventi tra prestigiosi festival, sport, sagre e appuntamenti con la tradizione. L’Ambito Turistico Amiata che nel versante grossetano comprende i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Santa Fiora e Seggiano, ha stilato un cartellone unico degli eventi estivi. Residenti e turisti avranno l’imbarazzo della scelta: il calendario è un puzzle di attività sportive, feste tradizionali, sagre di paese, concerti musicali ed escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche e architettoniche del territorio. L’Amiata è una miniera ricca di prodotti tipici e piatti della tradizione tutti da degustare e le sagre sono un’ottima occasione scoprirli. Il cartellone dell’estate offre l’imbarazzo della scelta: dalla Sagra della Patata Macchiaola (dal 16 al 18 agosto) nel comune di Arcidosso a Birragustando (26 al 28 luglio) nel comune di Castel del Piano, dalla Sagra del Biscotto (dall’11 al 15 agosto) nel comune di Roccalbegna, alla Sagra del Picio (dal 14 al 18 agosto) nel comune di Seggiano fino alla Sagra della cipolla rossa della Selva (dal 13 al 15 agosto) comune di Santa Fiora. Tutti questi eventi offrono anche un variegato intrattenimento musicale. Dagli stand delle sagre alle attività all’aria aperta. Con i suoi grandi spazi naturalistici l’estate sull’Amiata è sinonimo di trekking, passeggiate, escursioni e attività sportive. Per chi ama il cammino lento e contemplativo non può rinunciare all’evento "Il Monte Labro al Tramonto" (18 agosto). Anche quest’anno tornano gli appuntamenti con la musica di qualità e un esempio è il Festival Santa Fiora in Musica (14 luglio – 31 agosto). Il Festival quest’anno giunge alla 25esima edizione, un traguardo importante che viene celebrato con un ricco programma di concerti gratuiti, dedicati al "Ritorno" dei musicisti che negli anni si sono esibiti nei meravigliosi palcoscenici naturali e artistici di Santa Fiora. Tra i protagonisti di questa edizione il trombettista e compositore Paolo Fresu, che si esibirà sabato 27 luglio in Heroes, un omaggio a David Bowie. Dalla musica di Santa Fiora ai rock duro e puro del Come le Mine Festival (26 – 27 luglio) ospitato dal comune di Arcidosso (frazione Montelaterone), fino ai Concerti delle miniere (12 e 13 agosto ) a Castell’Azzara. Tra le rievocazioni storiche più importanti e caratteristiche ci sono i Palii. Uno è quello di Castel del Piano. Il Palio delle Contrade si corre l’8 settembre.

Nicola Ciufoletti