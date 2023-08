Una lunga storia d’amore Joe è finalmente italiano

La storia di Joe Giordano è una storia di amore nei confronti dell’Amiata e di tenacia. Di recente Joe è riuscito a coronare il suo sogno, quello di diventare cittadino italiano, o meglio, di avere riconosciute le origini italiane e acquisire la cittadinanza tramite il riconoscimento del proprio retaggio familiare (per iure sanguinis). La sua caparbietà è stata premiata con la conclusione della pratica, durata oltre un anno. Finalmente è arrivata l’ultima risposta ufficiale dal Consolato italiano di Filadelfia, come conferma la responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune di Castel del Piano, Giovanna Bruni che ha seguito tutti i passaggi con perizia ed informando il sindaco Michele Bartalini. La procedura prevista dalla legge per il riconoscimento della cittadinanza tramite il legame di sangue prevede la ricostruzione del proprio albero geneaologico per provare l’origine italiana degli antenati e per dimostrare che in passato nessuno di questi ha rifiutato o ha rinunciato alla stessa cittadinanza italiana. Joe Giordano è oggi un affermato pittore ed anche il primo cittadino italo americano residente nel comune di Castel del Piano, in particolare nella frazione di Montegiovi. La sua famiglia era originaria di un paese vicino Enna (Sicilia) Valguarnera Caropepe. Suo nonno Alfonso Giordano nel 1911 arriva a Baltimora negli Stati Uniti, dove nel 1917 nasce suo padre, Joseph; nel 1942 sempre a Baltimora nasce Joseph Alfonso Giordano. La prima pizzeria di Baltimora nasce per iniziativa dei suoi parenti da parte di madre. Joe ha incontrato Montegiovi nel 1993 grazie a uno scambio scolastico tra il liceo scientifico di Castel del Piano e la scuola dove insegna a Baltimora (gemellata con la città di Grosseto).

Da quella esperienza nasce l’amicizia con Maura Baldi: entrambi insegnanti continuano ad organizzare dei soggiorni per i rispettivi studenti sia a Baltimora che a Castel del Piano. Oggi Joe e sua moglie Madeleine sono pienamente inseriti a Montegiovi, collaborano anche con la Pro loco ed sono tra gli animatori della Cooperativa di comunità che organizza una residenza artistica proprio dedicata alla memoria della compianta professoressa Baldi. "Sono contento per Joe - dichiara Samuele Pii, consigliere comunale di minoranza - e per il riconoscimento della sua cittadinanza, è stato un piacere aiutarlo. Avere nuovi residenti e cittadini che, come Joe, amano Montegiovi spero possa aiutare a far crescere l’attenzione verso i problemi da risolvere perchè la nostra comunità è ancora troppo trascurata".

Nicola Ciuffoletti