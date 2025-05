Nuovo parco tecnologico. Addestramento marittimo nell’area ex Aeronautica

Un parco tecnologico all’Argentario con un centro di addestramento marittimo nell’area dell’ex Aeronautica di Porto Santo Stefano. Il progetto, nato alcuni anni fa e presentato dall’ex candidato sindaco Luigi Scotto, era rimasto arenato nel nulla. Adesso, con la delega conferitagli ieri in consiglio comunale dal sindaco Arturo Cerulli, l’ambizioso piano allestito dallo stesso Scotto, in collaborazione con il manager Marcello Mentini, torna in auge e può diventare realtà.

L’obiettivo è di inserirlo appunto nel contesto dell’ex deposito militare, dando così la possibilità al settore nautico che riguarda, ad esempio, i corsi di aggiornamento, di creare un’attrattiva argentarina per i marittimi provenienti da tutta Italia e non solo, ma anche agli stessi naviganti del territorio per evitare trasferte lunghissime per i propri corsi di aggiornamento professionale. "Arturo Cerulli ha capito il valore di quello che si andrà a fare – sottolinea Scotto –. Ci vorrà del tempo, ma iniziamo a strutturare il piano che permetterà di avere un centro di addestramento per i marittimi in una parte del parco tecnologico".

"Da parte nostra c’è la volontà di attuare quel progetto – aggiunge Cerulli –. L’Argentario deve diventare un polo nautico e tecnologico, predisponendo corsi da fare qua per chi si diploma al Nautico e anche di aggiornamento per i marittimi. Con questo incarico Scotto se ne occuperà in maniera diretta. Saranno individuati dei punti nell’ex Aeronautica per portare a termine questo progetto".

Tra gli altri argomenti, durante l’assise il sindaco ha inoltre annunciato che il 4 giugno si terrà un altro consiglio comunale per conferire la cittadinanza onoraria a Roberto Sciò, proprietario dell’hotel il Pellicano. Cerulli ha inoltre comunicato che il gruppo "Per l’Argentario non può cambiare nome, ma passare in una procedura di legge in cui bisogna uscire dal gruppo ed entrare nel nuovo gruppo (chiamato Svolta Per l’Argentario). Il gruppo previsto da Roberto Cerulli non può sparire: è stato votato per il consiglio comunale e quindi rimane, ma rimane come scatola vuota non essendo presente in consiglio. Marco Nieto e gli altri consiglieri dovranno uscire e formare un nuovo gruppo".

