Missione nella terra del Sol Levante: "Vogliamo promuovere in Cina le nostre eccellenze maremmane"

GROSSETOUna delegazione del Comune di Grosseto, guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal presidente del Consiglio Fausto Turbanti, si prepara a intraprendere un viaggio ufficiale in Cina, con l’obiettivo di consolidare i rapporti istituzionali e promuovere le eccellenze del territorio maremmano. La missione, programmata tra il Primo e il 10 giugno, rappresenta un passo strategico per lo sviluppo economico e culturale della provincia, con particolare attenzione alla creazione di nuove opportunità di collaborazione con la Repubblica Popolare Cinese. Durante la visita, la delegazione incontrerà rappresentanti di alto livello delle istituzioni cinesi, tra cui il ministro del Commercio Wang Wentao e il presidente onorario dell’Associazione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese, oltre a numerosi altri vertici di grandi gruppi industriali e istituzioni culturali. Tra gli obiettivi principali figura la stipula di un gemellaggio con la città di Nanping, centro urbano con circa 2,7 milioni di abitanti, che potrà rappresentare un ponte tra le due realtà e favorire scambi commerciali e culturali. Centrale, per i delegati maremmani, sarà consolidare il ruolo strategico di Grosseto e della Maremma. Il sindaco Vivarelli Colonna ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: "Il futuro dello sviluppo economico del nostro territorio passa attraverso accordi internazionali – ha detto Vivarelli -. Viviamo in un mondo sempre più globalizzato, dove la preparazione, il know-how e la qualità dei prodotti sono elementi fondamentali. La nostra regione può e deve valorizzare le proprie eccellenze, aprendo le porte a mercati potenzialmente infiniti, come quello cinese, che negli ultimi dieci anni ha visto un notevole incremento della classe media, passando da 300 a 500 milioni di persone. L’obiettivo – ha concluso - è creare un ponte tra Oriente e Occidente, favorendo scambi culturali, economici e turistici". Il viaggio prevede una serie di incontri istituzionali con rappresentanti di ministeri, associazioni di settore e realtà culturali, con l’intento di promuovere la cooperazione e lo scambio di buone pratiche. La delegazione visiterà anche Pechino e avrà l’opportunità di rendere omaggio alla festa del 2 giugno presso l’ambasciata italiana. Turbanti ha aggiunto: " Puntiamo a creare occasioni di crescita e sviluppo che abbiano ricadute positive anche sul nostro territorio sotto tanti punti di vista: culturale, economico, enogastronomico, commerciale, turistico". Alla conferenza sono intervenuti anche il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda e l’onorevole Manuel Vescovi, tra i promotori della missione. Presenti inoltre rappresentanti di associazioni del mondo agricolo, commerciale, artigianale e industriale della provincia, a testimonianza della volontà di rafforzare i legami tra il territorio e il mercato cinese. Il sindaco Vivarelli Colonna ha espresso gratitudine nei confronti di Xu Jin Hua, vicepresidente dell’associazione della comunità cinese di Fujian e principale organizzatore del viaggio.

Nicola Ciuffoletti