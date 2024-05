Una giornata speciale. In paese con Clooney

L’arrivo intorno alle 12, una passeggiata nelle vie del paese e poi a pranzo nel ristorante "Ceccottino" in piazza Gregorio VII. Poteva anche essere il cronoprogramma di una qualsiasi delle migliaia di persone che ogni anno visitano Pitigliano, se non fosse per due altri particolari. Il primo: dopo pranzo si è cambiato d’abito e ha girato alcune scene di un film. Il secondo: lui si chiama George Clooney. Ecco come trasformare un qualcosa di normale in qualcosa di assolutamente speciale.

Clooney, insieme all’attore Adam Sandler, è arrivato in paese per girare alcune scene del film "Jay Kelly" prodotto da Netflix, scritto e diretto da Noah Baumbach, che dovrebbe uscire sulla piattaforma già nel 2025. Le location scelte per il film, oltre ad alcune strade, sono state il teatro "Salvini" e alcuni tratti sul fiume Lente. E proprio davanti al teatro – reso inaccessibile dal personale della sicurezza – tanti pitiglianesi hanno atteso l’ex medico di "E.R." per salutarlo o per farsi un selfie con lui, che non si è sottratto al calore della gente.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Giovanni Gentili che ha pranzato con il cast del film. "Clooney – dice il primo cittadino – è rimasto affascinato dalla bellezza di Pitigliano e dai suoi abiatnti che ha definito ’meravigliosi’. Il Comune gli ha donato un libro sulla storia del paese e anche altri oggetti".

"Per Pitigliano – commenta Romina Palla del bar Centrale – è un richiamo importante. Queste riprese danno un lustro alla promozione turistica".

"Le riprese coinvolgono Pitigliano e anche altri paesi della Toscana – ricorda Claudia Elmi, assessora comunale –. Qui da noi gli organizzatori si sono meravigliati delle bellezze del nostro paese e per questo è stato scelto come una delle location. Capiamo che per consentire che le riprese qualche piccolo disagio possa essere stato creato ai cittadini, soprattutto per i vari divieti temporanei istituiti, ma posso dire che siamo tutti sodisfatti per questo evento che porta il nome di Pitigliano in tutto il mondo".

Giancarlo Carletti